Eğlence merkezinde salıncak kazası: 2 yaralı

MERSİN'de bir eğlence merkezinde yüksekten bırakılan salıncağa binen 2i kişi aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarparak, bacaklarından yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Mersin'de bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi. Salıncağın bırakılmasıyla 2 genç, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor.

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