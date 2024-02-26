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        Eğlence merkezinde salıncak kazası: 2 yaralı

        MERSİN'de bir eğlence merkezinde yüksekten bırakılan salıncağa binen 2i kişi aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarparak, bacaklarından yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Mersin'de bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi. Salıncağın bırakılmasıyla 2 genç, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:21
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        Eğlence merkezinde salıncak kazası: 2 yaralı
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        MERSİN'de bir eğlence merkezinde yüksekten bırakılan salıncağa binen 2i kişi aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarparak, bacaklarından yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Mersin'de bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi. Salıncağın bırakılmasıyla 2 genç, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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