Şehit Uzman Çavuş Osman Ak için mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Osman Ak, şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya ve Silifke Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz ile şehidin kabrine ziyarette bulundu.

Burada Osman Ak ve tüm şehitler için dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Altunok, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Altunok ve beraberindekiler daha sonra şehidin Yeğenli Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen mevlit programına katıldı.