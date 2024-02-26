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        Şehit Uzman Çavuş Osman Ak için mevlit okutuldu

        Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Osman Ak, şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:54
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        Şehit Uzman Çavuş Osman Ak için mevlit okutuldu
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        Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Osman Ak, şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

        Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya ve Silifke Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz ile şehidin kabrine ziyarette bulundu.

        Burada Osman Ak ve tüm şehitler için dua edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Altunok, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Altunok ve beraberindekiler daha sonra şehidin Yeğenli Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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