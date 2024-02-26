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        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:58
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        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Adreslerde, 12 cep telefonu, 3 pasaport ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin lira, 250 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında, fuhşa zorlandığı tespit edilen 6 kadın da kurtarıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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