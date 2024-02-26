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        Mersin'de hastanın bulunduğu ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        MERSİN'de, hastanın bulunduğu ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta ve 4 görevli ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki çocuğu yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki hastanın bulunduğu 33 DLH 50 plakalı ambulans, S.Ö. yönetimindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık çalışanları Y.G., F.Ö.Ö., F.B.Y. ve hasta H.K. ile otomobil sürücüsü ile yanındaki çocuğu B.K.Ö., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 02:06 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:06
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        Mersin'de hastanın bulunduğu ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        MERSİN'de, hastanın bulunduğu ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta ve 4 görevli ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki çocuğu yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki hastanın bulunduğu 33 DLH 50 plakalı ambulans, S.Ö. yönetimindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık çalışanları Y.G., F.Ö.Ö., F.B.Y. ve hasta H.K. ile otomobil sürücüsü ile yanındaki çocuğu B.K.Ö., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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