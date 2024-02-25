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        Mersin sahillerine çok sayıda ölü denizanası vurdu

        MERSİN'in Erdemli ve Silifke sahillerinde kıyıya çok sayıda ölü denizanası vurdu. Bazı vatandaşlar, buna rağmen denize girdi. Kentin turistik ilçeleri Erdemli ve Silifke sahillerinde kıyıya vuran yüzlerce ölü denizanası, görenleri tedirgin etti. Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi'nde bazı kişiler, kıyıda ölü denizanaları bulunmasına rağmen güneşi fırsat bilerek denize girdi. Bölgede yaşayan Kemal Bahar, denizde de denizanası yoğunluğu olduğunu belirterek, "Tahmin ediyorum ki küresel iklim değişikliği ve giderek artan çevre sorunlarıyla beraber denizanalarında çoğalma oldu. Denize açıldık, açıkta da çok sayıda denizanası ile karşılaştık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:30
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        Mersin sahillerine çok sayıda ölü denizanası vurdu
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        MERSİN'in Erdemli ve Silifke sahillerinde kıyıya çok sayıda ölü denizanası vurdu. Bazı vatandaşlar, buna rağmen denize girdi. Kentin turistik ilçeleri Erdemli ve Silifke sahillerinde kıyıya vuran yüzlerce ölü denizanası, görenleri tedirgin etti. Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi’nde bazı kişiler, kıyıda ölü denizanaları bulunmasına rağmen güneşi fırsat bilerek denize girdi. Bölgede yaşayan Kemal Bahar, denizde de denizanası yoğunluğu olduğunu belirterek, “Tahmin ediyorum ki küresel iklim değişikliği ve giderek artan çevre sorunlarıyla beraber denizanalarında çoğalma oldu. Denize açıldık, açıkta da çok sayıda denizanası ile karşılaştık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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