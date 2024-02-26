Mersin'de denizde ölü yunus bulundu

Akdeniz'deki canlıları takip ettiklerini belirten Ayas, "Mersin'de geçen yıl 4 yunus ölmüştü. Bu yıl ilk ölüm vakası. Yunuslar, deniz ekosisteminde besin zincirinin en üstünde yer alan türdür ve beslendiği canlı gruplarını dengeleme rolü vardır. Yunus ölümlerinin Akdeniz ekosistemi açısından negatif sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Vinçle karaya çıkarılan 2,5 metrelik ve 400 kilogramlık yunus, incelenmesi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Canlıları Müzesi'ne götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında denizdeki bir yunusun hareketsiz olduğunu gördü.

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