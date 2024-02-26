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        Mersin'de 'fuhuş ve insan ticareti' operasyonuna 6 gözaltı

        MERSİN'inAnamur ilçesinde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 6 kadın kurtarıldı. Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin eden, organize olarak insan ticareti suçu işleyenleri tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 6 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 12 cep telefonu ve 3 pasaport ile suçtan elde edilen 26 bin lira, 250 euro ve 100 dolara el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:20
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        Mersin'de 'fuhuş ve insan ticareti' operasyonuna 6 gözaltı
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        MERSİN'inAnamur ilçesinde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 6 kadın kurtarıldı. Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin eden, organize olarak insan ticareti suçu işleyenleri tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 6 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 12 cep telefonu ve 3 pasaport ile suçtan elde edilen 26 bin lira, 250 euro ve 100 dolara el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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