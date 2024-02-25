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        Mersin'de, düğün salonunda korkutan yangın

        MERSİN'de bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı.  Yangın, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıktı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:10
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        Mersin'de, düğün salonunda korkutan yangın
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        MERSİN’de bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı.  Yangın, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıktı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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