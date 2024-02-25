Mersin'de 1250 kişilik öğrenci yurdu inşa edildi

"Yurtlarımız, öğrencilerimizin rahatlıkla barınabileceği odalar, ortak kullanım alanları, etüt ve konferans salonları ile yemekhanelerle donatılmış durumda. Mersin'imize misafir olarak gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak devletimiz adına bizlere düşüyor."​​​​​​​

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki 41 bin 285 metrekarelik alanda inşa edilen yurtta incelemede bulundu.

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