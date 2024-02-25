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        Mersin'de 1250 kişilik öğrenci yurdu inşa edildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan 1250 kişilik öğrenci yurdunun inşası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:09
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        Mersin'de 1250 kişilik öğrenci yurdu inşa edildi
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan 1250 kişilik öğrenci yurdunun inşası tamamlandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki 41 bin 285 metrekarelik alanda inşa edilen yurtta incelemede bulundu.

        Konaklama alanlarını gezen Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yurdun yapımının tamamlanmasıyla kentteki öğrenci barındırma kapasitesinin 18 bine ulaştığını bildirdi.

        Pehlivan, öğrencilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yurtlarımız, öğrencilerimizin rahatlıkla barınabileceği odalar, ortak kullanım alanları, etüt ve konferans salonları ile yemekhanelerle donatılmış durumda. Mersin'imize misafir olarak gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak devletimiz adına bizlere düşüyor."​​​​​​​

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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