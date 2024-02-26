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        Mersin sahilinde ölü yunus bulundu

        MERSİN'in Akdeniz ilçesi sahili açıklarında ölü yunus bulundu. Akdeniz ilçesindeki liman açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, su üzerinde hareketsiz duran yunusu görünce belediyeye haber verdi. Ekipler, inceleme sonrası Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'a haber verdi. Prof. Dr. Ayas, kıyıya çıkarılan 3 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında yunusun dişi ve şişe burun türü olduğunu tespit etti. 'YUNUS ÖLÜMLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR' Akdeniz'de yunus ölümlerinin arttığını kaydeden Prof. Dr. Ayas, "İlk incelemelerde sağ pektoral yüzgecinde ciddi ip kesik izlerini tespit ettik. Bu bize balıkçı ağlarına dolanarak öldüğünü gösteriyor. Balıkçı ağları nedeniyle yunusların ölümleri gün gün artıyor. Yunusların deniz ekosisteminde çok önemli rolleri var. Beslendiği türlerin popülasyonunu dengeler. Ama her geçen gün yunus ölümlerinde artış görüyoruz. Üzücü bir durum. Hem Mersin Körfezi hem de Doğu Akdeniz için dönüşü olmayan değişimleri beraberinde getiriyor" dedi. Yunus incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:25
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        Mersin sahilinde ölü yunus bulundu
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        MERSİN'in Akdeniz ilçesi sahili açıklarında ölü yunus bulundu. Akdeniz ilçesindeki liman açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, su üzerinde hareketsiz duran yunusu görünce belediyeye haber verdi. Ekipler, inceleme sonrası Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'a haber verdi. Prof. Dr. Ayas, kıyıya çıkarılan 3 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında yunusun dişi ve şişe burun türü olduğunu tespit etti. 'YUNUS ÖLÜMLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR' Akdeniz'de yunus ölümlerinin arttığını kaydeden Prof. Dr. Ayas, "İlk incelemelerde sağ pektoral yüzgecinde ciddi ip kesik izlerini tespit ettik. Bu bize balıkçı ağlarına dolanarak öldüğünü gösteriyor. Balıkçı ağları nedeniyle yunusların ölümleri gün gün artıyor. Yunusların deniz ekosisteminde çok önemli rolleri var. Beslendiği türlerin popülasyonunu dengeler. Ama her geçen gün yunus ölümlerinde artış görüyoruz. Üzücü bir durum. Hem Mersin Körfezi hem de Doğu Akdeniz için dönüşü olmayan değişimleri beraberinde getiriyor" dedi. Yunus incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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