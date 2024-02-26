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        Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 00:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:33
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        Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 33 DLH 50 plakalı ambulans, Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde'de, S.Ö. idaresindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı.

        Devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanları Y.G, F.Ö.Ö. ve F.B.Y, hasta H.K. ile otomobil sürücüsü S.Ö. ve yanındaki çocuğu B.K.Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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