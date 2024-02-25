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        Gülnar'da "Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu sahnelendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:56
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        Gülnar'da "Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Günlük hayatın eğlenceli bir şekilde anlatıldığı oyun, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Ahmet Çevik, Yelda Alp, Serhan Atak, Eda Karagedik ve Sinan Bengier'in rol aldığı oyunu çok sayıda kişi izledi.

        Galeri
        Galeri

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