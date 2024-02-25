Gülnar'da "Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu sahnelendi

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Ahmet Çevik, Yelda Alp, Serhan Atak, Eda Karagedik ve Sinan Bengier'in rol aldığı oyunu çok sayıda kişi izledi.

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