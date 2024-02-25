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        Mersin'de boş arazideki tarımsal sulama hortumları yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, boş araziye konulan tarımsal sulama hortumları, çıkan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:57
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        Mersin'de boş arazideki tarımsal sulama hortumları yandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, boş araziye konulan tarımsal sulama hortumları, çıkan yangında zarar gördü.

        Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi mevkisinde, boş arazide bulunan tarımsal sulama hortumları, bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Yangın sırasında hortumların büyük bir kısmı zarar görürken, çevredeki ağaçlar da alevlerden etkilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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