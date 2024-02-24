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        Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları Mersin'de başladı

        Mersin'de, Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:06
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        Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları Mersin'de başladı
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        Mersin'de, Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları başladı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen müsabakalara 32 kulüpten 192 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ilk gününde sporcular açılış seremonisinin ardından karşılaşmalarda performans sergiledi.

        TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, 2024 faaliyet programında yer alan Volo etabının finallerinde olduklarını söyledi.

        Müsabakalardan sonra Türkiye şampiyonunun ve düşen takımların belli olacağını ifade eden Kapsız, sezonu tamamlamış olacaklarını aktardı.

        Kapsız, mücadele edecek takımlarla ilgili bilgi vererek, "Birinci ve ikinci ligde 16 takımımız mücadele ediyor. Bunlardan ilk üçe girenler kupa ve madalya alacaklar. İkinci ligde ilk dörde girenler birinci lige yükselecekler. Birinci ve ikinci lig son dörtteki takımlarda ligden düşmüş olacaklar." diye konuştu.

        Müsabakalar, 28 Şubat'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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