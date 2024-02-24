ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Pehlivan
İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic 19, Cave 36, Davis 17, Yağmur Bul, Robinson 2, Kübra Erat 12, Aleyna Akaydın 5, Yağmur Cangüven 8, Büşra Akgün 20, Işılay Eğin 5, Aysude Yıldıztekin 7
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 13, Sena Işık 19, Betül Kutlu 14, Öykü Taşkın 27, Elanur Demir 19
1. Periyot: 32-18
Devre: 60-41
3. Periyot: 97-60
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.