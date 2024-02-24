Mersin Erdemli'de Çocuk Şenliği düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesince Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar kendileri için kurulan alanlarında oyun oynadı, çeşitli aktivitelere katıldı.

Şenlik kapsamında müzik dinletisi sunuldu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, görev süresince çocuklara ve gençlere yönelik birçok proje yaptıklarını belirterek, şenlikte çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da çocukları bu tür etkinliklerde mutlu görmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara da göreve geldiklerinde çocuklar için birçok proje ve yatırım yapacaklarını kaydetti.