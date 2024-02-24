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        Silifke Belediye Başkanı Altunok, astronot Alper Gezeravcı'nın ailesini ziyaret etti

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:29
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        Silifke Belediye Başkanı Altunok, astronot Alper Gezeravcı'nın ailesini ziyaret etti
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        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'nın ailesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Sadık Altunok, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı ile evlerinde bir araya geldi.

        Altunok, ziyarette, Alper Gezeravcı'nın başarısından dolayı büyük sevinç duyduğunu ifade etti.

        Alper Gezeravcı'nın kullandığı F-16'dan bir tanesinin Silifke'ye getirerek halka açık alanda sergilenmesi için başvuru yapacaklarını belirten Altunok, çocukları bilim ve teknolojiye yönlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

        Altunok, Alper Gezeravcı'nın Silifkeliler için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren baba Ali Gezeravcı da evlatlarının vatanına milletine ve ülkesine verdiği bu büyük hizmetten memnun olduklarını bildirdi.

        Başkan Altunok'a ziyaretinde MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da eşlik etti.

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