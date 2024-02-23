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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:49
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, programı kapsamında seçim otobüsüyle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde şehir turu yaptı.

        Daha sonra Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden Özdağ, burada gençlerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

        Kentte internetten yayın yapan bir televizyon kanalının programına katılan Özdağ, daha sonra Erdemli ve Silifke ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

        Göksu Mahallesi'ndeki Anıt Mahallesi'nde partililere hitap eden Özdağ, belediye başkan adaylarına oy istedi.

        Ümit Özdağ, buradaki programının ardından Anamur ilçesine geçerek partililerle kafede bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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