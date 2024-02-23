Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, 2 traktöre yakın çöp toplanıldığını ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

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