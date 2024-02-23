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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirip partisinin aday tanıtım programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:31
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirip partisinin aday tanıtım programına katıldı.

        Özdağ, kentteki programları kapsamında, Çamlıyayla ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ardından Tarsus ilçesine giden Özdağ, Yarenlik Alanı'nda kendisini bekleyenlere parti otobüsünden hitap etti.

        Özdağ, daha sonra Akdeniz ilçesindeki bir etkinlik salonunda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Özdağ, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mersin'de CHP ile DEM Parti'nin işbirliği yaptığını iddia ederek, şunları söyledi:

        "Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi, DEM'in desteğini almak, yani demlenmek için Akdeniz ilçesinde işbirliği yapıyor bölücülerle. Bu konuda ben söylemiyorum; yine vatansever bir devlet adamı kimliğine sahip, CHP'nin genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, Kültür Bakanlığı yapmış İstemihan Talay, dün bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki; 'Mersin, emperyalizmin hedefindedir. Emperyalistler PKK'yı kullanarak Akdeniz'e Mersin üzerinden açılmak istemektedirler. 1999 seçimlerinde o zaman adı DEHAP olan partinin yerel seçimleri kazandığı iddiası ortaya atılmış, bizler müdahale ederek oyları yeniden saydırmış ve bunun doğru olmadığını ortaya çıkartmıştık. Şimdi bölücülerin bu hedeflerinden vazgeçmediğini, Mersin Limanı'nın da içinde bulunduğu Akdeniz ilçesinden Akdeniz'e açılmak için faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda büyük bir hata yaparak DEM ile işbirliği yapıyor. Mersinliler, Mersin'e sahip çıkın'."

        İstemihan Talay'ı arayıp tebrik ettiğini belirten Özdağ, "Bu devlet adamı tavrından dolayı teşekkür ettim. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş bütün vatansever, Atatürkçü kardeşlerime sesleniyorum; sevgili CHP'liler Mersin'de de Türkiye'de de oylarınızı bölmeyin. Atatürk'ün gerçek partisi Zafer Partisi'nde birleşin." diye konuştu.

        Özdağ, konuşmasının ardından partisinin Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Emircan Çatıkkaş ile bazı ilçe adaylarını tanıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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