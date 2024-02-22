Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Şüphelinin iş yerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
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