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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:04
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin iş yerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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