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        Mersin'de serada yetiştirilen karadutta hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında üretilen karadutlar toplanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:39
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        Mersin'de serada yetiştirilen karadutta hasat mesaisi başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında üretilen karadutlar toplanmaya başladı.

        Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı ilçede, yaklaşık 250 dönümde karadut üretimi yapıldı.

        Sabahın erken saatlerinde seralara giden tarım işçilerince toplanan meyveler, paketlere konulduktan sonra kamyonetlere yüklendi.

        Kilogramı 70 liradan satılan ürünler, ilçe haline taşındı.

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine, çileğe alternatif olması için ekilen karadutun zamanla yaygınlaştığını söyledi.

        Çiftçilere bereketli sezon dileyen Doygun, "Rengi ve aroması sayesinde tercih edilen meyveler arasına giren dut, iç ve dış piyasada rağbet görüyor, fiyatıyla da üreticisini mutlu ediyor." dedi.

        Bahçe Mahallesi'ndeki 10 dönümlük serasında hasat yapan üretici Tanju Sıyrık, 30 ton rekolte hedeflediklerini belirtti.

        Sıyrık, dut yetiştiriciliğinin çileğe göre avantajlı olduğunu ifade ederek, "Çileğe sürekli bakım yapmak, ilaç vermek zorundayız. Dut ise hiç ilaç vermeden doğal yetişiyor. Toplanan ürünler, iç piyasanın yanı sıra Irak ve Dubai'ye gönderildiği için fiyatı bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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