Mersin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri (18) idaresindeki 33 APH 43 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.
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