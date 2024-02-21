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        Mersin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:55 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:55
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        Mersin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri (18) idaresindeki 33 APH 43 plakalı otomobil şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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