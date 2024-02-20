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        Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:36
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        Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı
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        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı.

        Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 5 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

        Organizasyon kapsamında, Kulüpler Arası Atmalar Ligi, Para Atletizm Atmalar Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları da yapıldı.

        Kadınlar ile erkeklerde 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı, büyükler ve paralimpik kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde sporcular; cirit atma, disk atma, yüksek atlama, oturarak cirit atma, oturarak disk atma, 100 metre ve 400 metre branşlarında mücadele etti.

        İran asıllı milli para atlet Muhammed Khalvandi, büyükler cirit atmada Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait 51,42 metrelik dereceyi 51,60 metreyle kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

        İlk gün yarışlarının tamamlandığı Seyfi Alanya Atmalar Kupası, yarın çeşitli branşlardaki müsabakaların ardından sona erecek.

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