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        Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı

        PARA Atletizm Olimpik deneme yarışmalarında Milli sporcu Muhammet Khalvandi, cirit atmada 51 metre 60 santim atarak dünya rekoru kırdı. Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 20-21 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenleniyor. U18 Atmalar Ligi 1'inci kademe ve PARA atletizm olimpik deneme yarışmaları bugün başladı. Cirit atma yarışlarında piste çıkan Muhammet Khalvandi, ilk atışında önce 50.42'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Milli atlet 2'nci atışında ise 51.60'lık derecesiyle dünya rekorunun sahibi oldu. 2024 Paralimpik kotasını elinde bulunduran milli sporcu Khalvandi'den önce dünya rekoru 51.42'lik derecesiyle Azerbaycanlı Hamed Hayderi'ye aitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:43
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        Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı
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        PARA Atletizm Olimpik deneme yarışmalarında Milli sporcu Muhammet Khalvandi, cirit atmada 51 metre 60 santim atarak dünya rekoru kırdı. Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 20-21 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenleniyor. U18 Atmalar Ligi 1'inci kademe ve PARA atletizm olimpik deneme yarışmaları bugün başladı. Cirit atma yarışlarında piste çıkan Muhammet Khalvandi, ilk atışında önce 50.42'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Milli atlet 2'nci atışında ise 51.60'lık derecesiyle dünya rekorunun sahibi oldu. 2024 Paralimpik kotasını elinde bulunduran milli sporcu Khalvandi'den önce dünya rekoru 51.42'lik derecesiyle Azerbaycanlı Hamed Hayderi'ye aitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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