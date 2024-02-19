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        3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltında

        MERSİN'de3 yaşındaki kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddia edilen Ç.M.Ö. adlı kadın, gözaltına alındı. Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadab paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı. Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:06
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        3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltında
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        MERSİN'de3 yaşındaki kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddia edilen Ç.M.Ö. adlı kadın, gözaltına alındı. Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadab paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı. Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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