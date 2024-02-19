Mersin'de 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne gözaltına alındı
Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne gözaltına alındı.
Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.
Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.
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