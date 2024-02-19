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        Mersin'de 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne gözaltına alındı

        Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:55
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        Mersin'de 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne gözaltına alındı
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        Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.

        Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı.

        Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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