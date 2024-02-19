Mersin'de 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne gözaltına alındı

Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.

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