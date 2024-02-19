Mersin'de 375 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Mersin'de 375 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Mersin'de 375 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı tütün piyasaya süreceği belirlenen kişi takibe alındı.
Fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında 375 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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