Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Dünya rekortmeni milli para atlet Muhammed, olimpiyat şampiyonluğuna göz dikti:

        SERKAN AVCİ - Cirit atmada 51,60 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi olan İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk madalyasına göz dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya rekortmeni milli para atlet Muhammed, olimpiyat şampiyonluğuna göz dikti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERKAN AVCİ - Cirit atmada 51,60 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi olan İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk madalyasına göz dikti.

        Mersin'de başlayan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda, cirit atma branşında mücadele eden milli sporcu Muhammed, 51,60 metrelik atışıyla bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait 51,42 metre olan büyükler dünya rekorunu kırdı.

        Geçen yıl Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu, Paris 2024'te de olimpiyat şampiyonu olmak istiyor.

        Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde etmenin hesaplarını yapan rekortmen atlet, organizasyonda ter dökmek için sabırsızlıkla bekliyor.

        - "Çok gururlandım"

        Bursagücü Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Muhammed Khalvandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya rekortmeni olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        Dubai'de 12-15 Şubat'ta düzenlenen 2024 Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde cirit atmada altın madalya kazandığını anımsatan Muhammed, şöyle devam etti:

        "Dubai'de rekoru kıramamıştım. Türkiye'deki organizasyonda daha iyi atış yaptım. Burası bana daha iyi geliyor. Burada antrenman yapıp çalışıyorum. Çok gururlandım. 5 ay önce dünya şampiyonası (Fransa Para Atletizm Dünya Şampiyonası) vardı. Orada aynı hırsı ve heyecanı yaşayamamıştım. Burada çok heyecanlandım. Güzel atış yaptım ve dünya rekorunu kırdım."

        Milli sporcu Muhammed, Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "En iyi dereceleri atmak için çalışıyorum. Antrenmanlara devam edeceğim. Ciritte 53-54 metreye ulaşmak için çalışıyorum. 3 ay sonra yeni bir dünya şampiyonası var. Daha sonra Paris Paralimpik Oyunları'na gideceğiz. İnşallah orada da tekrar bu dereceyi, belki daha fazlasını atacağım. Bunun için çalışıyorum. Dünya rekortmeni olarak olimpiyatlarda Türk bayrağının birinci gelmesini istiyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Antrenörüm, kulübüm, federasyon başkanımız ve Bakanlığımız bana çok destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum."

        - Antrenör Yıldız: "Olimpiyatlarda madalyanın renginin sarı olmasını istiyoruz"

        Antrenör Zübeyde Yıldız da verdikleri emeklerin karşılığını çok güzel şekilde aldıklarını dile getirdi.

        Büyük gurur yaşadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Çok mutluyuz. Birkaç gün önce Dubai'den geldik. Orada da şampiyon olmuştuk. 2023'ün dünya şampiyonu olarak olimpiyat kotasını almıştık. Şimdi hedefimiz olimpiyatlarda madalyanın rengini belirlemek. Onun için çalışıyoruz. Madalyanın renginin de sarı olmasını istiyoruz. Ülkemize altın madalyayla döneceğiz inşallah."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek

        Benzer Haberler

        Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı
        Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı
        Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de dünya rekoru kırdı
        Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de dünya rekoru kırdı
        Protezinin kilit sistemi bozulan Zeynep, hayırseverlerin desteğiyle ayağa k...
        Protezinin kilit sistemi bozulan Zeynep, hayırseverlerin desteğiyle ayağa k...
        Mersin'de öğrencilere kumbara dağıtıldı
        Mersin'de öğrencilere kumbara dağıtıldı
        3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltında
        3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltında
        Mersin'de 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne g...
        Mersin'de 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne g...