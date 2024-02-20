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        Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:50
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        Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas ve dar alan çalışması yapıldı.

        Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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