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        Okul bahçesinde velinin kafa attığı öğretmenin burnu kırıldı

        MERSİN'de, Muhsin Yanpar İlkokulu'nun bahçesinde öğrenci velisi M.A.'nın tartışırken kafa attığı öğretmen Süleyman Yılmaz'ın burnu kırıldı. Yılmaz hastaneye kaldırıldı, M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, 16 Şubat'ta, merkez Toroslar ilçesindeki Muhsin Yanpar İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda bayrak töreni sırasında öğretmen Süleyman Yılmaz ile veli M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.A., Yılmaz'a kafa atıp burnunu kırdı. Şikayet üzerine M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Kentteki eğitim sendikalarının üyeleri de okulun önünde toplanıp, öğretmene şiddeti protesto etti. Öğretmen Süleyman Yılmaz'ın da burnu bandajlı halde katıldığı sendika açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, "Süleyman Yılmaz'a yönelen fiziki şiddet okul bahçesinde bulunan onlarca öğrencinin gözleri önünde gerçekleşmiş, öğrencilerimizde büyük bir endişe ve korku oluşturmuştur. Okullarımızda her türlü şiddeti reddediyor, Süleyman Yılmaz öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Aslında bu saldırı bir öğretmene, bir eğitimciye yönelmiş gibi görünse de kamusal bir kurum olan Muhsin Yanpar İlkokulu'na, okuldan da öte tüm eğitim camiasına yöneliktir. Öğretmenimiz bu saldırıyı yaralanmayla atlatmıştır ki daha üzücü bir durumla da karşılaşabilirdik. Tüm eğitim camiamıza 'geçmiş olsun' derken bu tür saldırıların son olmasını da temenni ediyoruz. Bu veli saldırısı haklı olarak okullarımızdaki güvenlik sorununu da gözler önüne sermektedir. İş yerlerimizde bu ve benzeri üzücü bir olayla karşılaşmamak için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:55
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        Okul bahçesinde velinin kafa attığı öğretmenin burnu kırıldı
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        MERSİN'de, Muhsin Yanpar İlkokulu'nun bahçesinde öğrenci velisi M.A.'nın tartışırken kafa attığı öğretmen Süleyman Yılmaz'ın burnu kırıldı. Yılmaz hastaneye kaldırıldı, M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, 16 Şubat'ta, merkez Toroslar ilçesindeki Muhsin Yanpar İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda bayrak töreni sırasında öğretmen Süleyman Yılmaz ile veli M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.A., Yılmaz'a kafa atıp burnunu kırdı. Şikayet üzerine M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Kentteki eğitim sendikalarının üyeleri de okulun önünde toplanıp, öğretmene şiddeti protesto etti. Öğretmen Süleyman Yılmaz'ın da burnu bandajlı halde katıldığı sendika açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, "Süleyman Yılmaz'a yönelen fiziki şiddet okul bahçesinde bulunan onlarca öğrencinin gözleri önünde gerçekleşmiş, öğrencilerimizde büyük bir endişe ve korku oluşturmuştur. Okullarımızda her türlü şiddeti reddediyor, Süleyman Yılmaz öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Aslında bu saldırı bir öğretmene, bir eğitimciye yönelmiş gibi görünse de kamusal bir kurum olan Muhsin Yanpar İlkokulu'na, okuldan da öte tüm eğitim camiasına yöneliktir. Öğretmenimiz bu saldırıyı yaralanmayla atlatmıştır ki daha üzücü bir durumla da karşılaşabilirdik. Tüm eğitim camiamıza 'geçmiş olsun' derken bu tür saldırıların son olmasını da temenni ediyoruz. Bu veli saldırısı haklı olarak okullarımızdaki güvenlik sorununu da gözler önüne sermektedir. İş yerlerimizde bu ve benzeri üzücü bir olayla karşılaşmamak için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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