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        Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı

        MERSİN Emniyet Müdürü, Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığı duyuruldu. Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındığı iddiası üzerine konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere polis başmüfettişleri görevlendirildiği de kaydedildi.  Emniyet Genel Müdürlüğü; Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığı iddiası üzerine polis başmüfettişleri görevlendirdi. Yapılan açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde polis başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:30
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        Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı
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        MERSİN Emniyet Müdürü, Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığı duyuruldu. Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındığı iddiası üzerine konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere polis başmüfettişleri görevlendirildiği de kaydedildi.  Emniyet Genel Müdürlüğü; Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığı iddiası üzerine polis başmüfettişleri görevlendirdi. Yapılan açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde polis başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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