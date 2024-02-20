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        Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:48
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        Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, birliğin toplantı salonunda düzenlenen programda, Türkiye'yi temsil eden en büyük grupların başında esnaf ve sanatkarların geldiğini söyledi.

        Palandöken, esnafın sıkıntılarının çözülmesi ve zincir işletmelere belli kuralların getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyük işletmelerin zincirleri Avrupa'da olduğu gibi açma kapama saatleri belirlenmek suretiyle insanlar tasarrufa yönlendirilmeli." dedi.

        Kovid-19 ve deprem sürecini değerlendiren Palandöken, şöyle devam etti:

        "Pandeminin sıkıntısını 3 sene atlatamadık. Arkadan bir deprem geldi, ocaklar söndü. Adana'da çok fazla değil ama Kahramanmaraş'ı, Malatya'yı görüyorsunuz. Adıyaman ortadan yok oldu. Bunun ayağa kalkması için devlete de katkı konulması lazım. Devletin gelirlerinin artırılmasıyla ilgili söylemlerimize dikkat edilmesi lazım."

        Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı da birliklerini daha iyi noktalara götürmek için esnafa yönelik çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

        Toplantı, oda başkanlarının talep, öneri ve görüşlerinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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