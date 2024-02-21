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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hamlet balesini sahneleyecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Hamlet balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:32
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hamlet balesini sahneleyecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Hamlet balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden Hamlet tragedyasının bale uyarlaması, saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

        Müziğini besteci Revas Gabichvadze, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın yapacağı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.

        Dekoru Savaş Camgöz, kostümü Sevtaç Demirer, ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait baleyi, Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar sahneye koyacak.

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