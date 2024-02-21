Mersin'de üreticiye fide ve ekipman desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 436 üreticiye 13 bin 273 zeytin fidanı ve ekipman desteği sağladıklarını söyledi.

Yeni Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen programda Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 436 çiftçiye fide ve ekipmanlar dağıtıldı.

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