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        Mersin'de üreticiye fide ve ekipman desteği

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta üreticilere fide ve ekipman desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:03
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        Mersin'de üreticiye fide ve ekipman desteği
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta üreticilere fide ve ekipman desteğinde bulundu.

        Yeni Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen programda Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 436 çiftçiye fide ve ekipmanlar dağıtıldı.

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 436 üreticiye 13 bin 273 zeytin fidanı ve ekipman desteği sağladıklarını söyledi.

        Programa, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kooperatif temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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