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        Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi

        Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:46
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        Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi
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        Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası müsabakaları tamamlandı.

        Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, 5 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

        Kupa kapsamında, Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışları, Para Atletizm Atmalar Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları da yapıldı.

        Kadınlar ile erkeklerde 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı, büyükler ve paralimpik kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde sporcular; gülle atma, çekiç atma, uzun atlama, oturarak gülle atma, 200 metre ve 400 metre branşlarında mücadele etti.

        Büyükler kategorisi genel puan durumunda erkeklerde Özkan Baltacı, kadınlarda Özlem Becerek zirvede yer aldı.

        Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışları'nı, kadınlarda 3 bin 161 puan toplayan ENKA Spor Kulübü birinci, 3 bin 33 puanla Fenerbahçe ikinci, 2 bin 894 puanla Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü sırada tamamladı. Erkeklerde 3 bin 130 puanla Fenerbahçe birinciliği, 3 bin 120 puanla ENKA Spor Kulübü ikinciliği, 2 bin 914 puanla Galatasaray üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

        - Sonuçlar

        İki gün süren organizasyon sonunda kategorilerdeki genel puan durumuna göre sporcular şöyle sıralandı:

        - 16 yaş altı kadınlar

        1. Nidanur Tarhan - 770

        2. Ezgi Gözlükaya - 759

        3. Nisa Nehir Delioğlan - 750

        - 16 yaş altı erkekler

        1. Servan Acar - 911

        2. Cengiz Kerem Gökçe - 862

        3. Gürkan Özdemiroğlu - 842

        - 18 yaş altı kadınlar

        1. Özlem Özcan - 962

        2. Simanur Bilgili - 888

        3. Serin Korucu - 862

        - 18 yaş altı erkekler

        1. Kerim Akyıldız - 919

        2. Fetullah Gök - 886

        3. Yusuf İslam Akyüz - 882

        - 20 yaş altı kadınlar

        1. İrem Batu - 861

        2. Nazlı Aslan - 847

        3. Zeynep Öz - 789

        - 20 yaş altı erkekler

        1. Habib İslam Kurt - 975

        2. Batuhan Özdemir - 939

        3. Arda Efe Karakurt - 929

        - Büyük kadınlar

        1. Özlem Becerek - 1027

        2. Kıvılcım Kaya - 1012

        3. Pınar Akyol - 999

        - Büyük erkekler

        1. Özkan Baltacı - 1108

        2. Halil Yılmazer - 1079

        3. Emin Öncel - 1042

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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