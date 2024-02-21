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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:50
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)

        ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

        Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2

        1. Periyot: 26-22

        Devre: 51-42

        3. Periyot: 66-54

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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