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        ÇBK Mersin - Zaragoza: 79-62

        SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Zoran Mtrovski, Ivana Ivanoviç, Tijmen Last ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Mabrey 26, Cornelius, Epoupa 10, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Mavunga 14, Holingsvorth 4, Copper 20 ZARAGOZA: Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Ortiz 2, Gulbe 9, Gimeno 5, Fiebich 11, Hermosa 2, Atkinson 8, Geldof 2, Diallo 10 1'İNCİ PERİYOT: 26-22 DEVRE: 51-42 3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54 Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında ÇBK Merin, sahasında konuk ettiği İspanya ekibi Zaragoza'yı 79-62 mağlup ederek avantajı kaptı. Mücadelenin en skorer ismi ÇBK Mersin'de 26 sayı kaydeden Marina Mabrey oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:08
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        ÇBK Mersin - Zaragoza: 79-62
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        SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Zoran Mtrovski, Ivana Ivanoviç, Tijmen Last ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Mabrey 26, Cornelius, Epoupa 10, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Mavunga 14, Holingsvorth 4, Copper 20 ZARAGOZA: Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Ortiz 2, Gulbe 9, Gimeno 5, Fiebich 11, Hermosa 2, Atkinson 8, Geldof 2, Diallo 10 1'İNCİ PERİYOT: 26-22 DEVRE: 51-42 3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54 Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında ÇBK Merin, sahasında konuk ettiği İspanya ekibi Zaragoza’yı 79-62 mağlup ederek avantajı kaptı. Mücadelenin en skorer ismi ÇBK Mersin'de 26 sayı kaydeden Marina Mabrey oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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