ÇBK Mersin - Zaragoza: 79-62

SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Zoran Mtrovski, Ivana Ivanoviç, Tijmen Last ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Mabrey 26, Cornelius, Epoupa 10, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Mavunga 14, Holingsvorth 4, Copper 20 ZARAGOZA: Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Ortiz 2, Gulbe 9, Gimeno 5, Fiebich 11, Hermosa 2, Atkinson 8, Geldof 2, Diallo 10 1'İNCİ PERİYOT: 26-22 DEVRE: 51-42 3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54 Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında ÇBK Merin, sahasında konuk ettiği İspanya ekibi Zaragoza’yı 79-62 mağlup ederek avantajı kaptı. Mücadelenin en skorer ismi ÇBK Mersin'de 26 sayı kaydeden Marina Mabrey oldu.

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