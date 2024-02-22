Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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