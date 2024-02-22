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        Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:15
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        Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Adreste 190 bini dolu toplam 500 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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