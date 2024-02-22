Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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