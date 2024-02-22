Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, yemekhanede öğrencilerle buluştu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversitenin başlattığı "Yemek Üniversitemizden Menü Seçimi Sizden" projesi kapsamında anket düzenlendi.

Anket sonucunda öğrencilerin seçtiği menü, yemekhanede servis edildi.

Rektör Yaşar da yemekte bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler ile personele ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunulduğunu belirten Yaşar, "Projeyle ayda bir defa öğrenciler ve personelimize menülerini seçme şansı verdik." dedi.