Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, yemekhanede öğrencilerle buluştu

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, yemekhanede öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversitenin başlattığı "Yemek Üniversitemizden Menü Seçimi Sizden" projesi kapsamında anket düzenlendi.

        Anket sonucunda öğrencilerin seçtiği menü, yemekhanede servis edildi.

        Rektör Yaşar da yemekte bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrenciler ile personele ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunulduğunu belirten Yaşar, "Projeyle ayda bir defa öğrenciler ve personelimize menülerini seçme şansı verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! 18 yıl hapis kararı!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! 18 yıl hapis kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, Toroslar'ı ziy...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, Toroslar'ı ziy...
        Mersin'de serada yetiştirilen karadutta hasat mesaisi başladı
        Mersin'de serada yetiştirilen karadutta hasat mesaisi başladı
        Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de mermer ve seramik yüklü tırın dorsesi yandı
        Mersin'de mermer ve seramik yüklü tırın dorsesi yandı
        ÇBK Mersin - Zaragoza: 79-62
        ÇBK Mersin - Zaragoza: 79-62