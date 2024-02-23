Özel hastaneye yönlendirip, estetik ameliyat yapan devlet hastanesi doktoru gözaltında MERSİN'inTarsus ilçesinde devlet hastanesine başvuran hastaları özel hastaneye yönlendirip, burada estetik ameliyatlar yaparak maddi kazanç elde ettiği iddia edilen doktor H.İ. (33) ile 2 şüpheli, gözaltına alındı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarsus Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak çalışan H.İ.'nin burun ameliyatı için başvuran hastaları Adana'daki özel bir hastaneye yönlendirdiği, burada estetik ameliyatları yaparak maddi menfaat sağladığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında H.İ.'nin ameliyatlar yaptığı, ancak bu operasyonların özel hastanede görevli doktor E.K. tarafından gerçekleştirilmiş gösterildiği belirlendi. Hasta ile doktor arasındaki para alışverişinin de medikal sektöründe çalışan M.K. üzerinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2 doktor ile M.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:11 facebook

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