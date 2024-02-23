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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istiyor

        MURAT PANCAR - Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'nın ailesi, tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:00
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istiyor
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        MURAT PANCAR - Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'nın ailesi, tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istiyor.

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı, oğullarının uzay yolculuğunu ABD'de takip etti, önce Ankara'ya ardından da memleketleri Mersin'in Silifke ilçesindeki evlerine döndü.

        Yaşadığı duyguları anlatan anne Sıddıka Gezeravcı, AA muhabirine, oğlunun Hava Harp Okulu'ndaki resimlerini, belgelerini ve F-16'da kullandığı ilk kaskını evlerinde anı olarak sakladığını söyledi.

        Oğlunun küçüklükten bu yana uçaklara ilgi duyduğunu aktaran anne Gezeravcı, "Evimizin içi, oğlumun uçak resimleri ve maketleriyle dolu. Biz de onun hatıralarını evimizin bir köşesinde anı olarak saklıyoruz." dedi.

        Türkiye'den uzaya giden ilk insanın, oğlu olduğu için büyük gurur duyduğunu anlatan anne Gezeravcı, şöyle devam etti:

        "Allah'ım bu gururu bana ve bizlere nasip etti. Bu gidişinin arkası gelir inşallah. Vatanımızın, milletimizin nice çocuklarına nasip olsun. Gittiğinden sonra sürekli telefon ve internetle görüştük, sesini duyduk. İnternetten takip ettik. Dönüşün ertelenmesinden dolayı biraz kaygılandık. Oğlum uzaydayken gece gündüz gözümü uyku tutmadı. Dualarımızla yanında olmaya çalıştık. Ellerimiz semada, dillerimiz duada dönüşünü bekledik. Allah dualarımızı kabul etti. Sağ salim geri dönüşünü de görmüş olduk. Bu sevinci de yaşadık çok şükür."

        Baba Ali Gezeravcı da tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istedi.

        Çok büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran baba Gezeravcı, "Ülkemizin gençlerinin istikbalinin daha iyi olması için her türlü bilgileri aktarmış oldu. Onun için de çok gururluyuz. Allah ülkemizin bütün insanlarının evlatlarına da en iyi yerlerde bu gururu yaşamayı nasip etsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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