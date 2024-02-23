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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:50
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin adresleri ve araçlarında, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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