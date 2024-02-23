Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Konyaspor maçının son antrenmanını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor kafilesi bugün Konya'ya hareket edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.