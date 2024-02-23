Akdeniz'de örtü altı nektarin hasadı başladı

Nektarin alıcısı firma sahibi Nail Turan Bobuş da bu yıl hasadı yapılan ürünün gayet iyi olduğunu belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlar diledi.

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