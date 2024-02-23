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        Cumhur İttifakı'nın Mezitli Belediye Başkan adayı Ekmekçi, esnafla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:00
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        Cumhur İttifakı'nın Mezitli Belediye Başkan adayı Ekmekçi, esnafla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi, esnafla bir araya geldi.

        Ekmekçi, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Limon ve Fındıkpınarı caddelerinde esnafı ziyaret etti.

        Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Ekmekçi, projelerini anlattı.

        Ekmekçi, Mezitli'yi daha aydınlık ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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