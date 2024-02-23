Mersin Silifke'de erik üreticileri hasada hazırlanıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetişen erikte ürünler olgunlaşmaya başladı.

İlçe genelinde 900 dekarı örtü altında olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 dekarda erik üretimi yapılıyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, örtü altındaki erikte hasadın önümüzdeki ay başlayacağını ifade etti.

Yaklaşık 10 dönümlük serasında erik üreten Murat Temur da kısa süre sonra ürününü toplamaya başlayacağını belirterek, "Erik ağaçlarımız 20 Ocak ila 10 Şubat arasında çiçek açtı. Bir hafta içinde de çiçeklerimiz meyveye dönüşmeye başladı. 15-20 gün içerisinde de hasada başlamayı bekliyoruz. Ağaçlarımıza seranın içinde bir çocuk gibi bakıyoruz. Geceleri soğuk havalarda soba yakıp, gündüz sıcak olursa seralarımızı açıyoruz." diye konuştu.