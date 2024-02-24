Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu MERSİN'delösemi hastası Ayşe Değirmenci (53), kızı Elif Değirmenci'den (35) nakledilen yarı uyumlu ilikle yaşama tutundu. Mersin'de yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Değirmenci'ye geçen yıl mayıs ayında lösemi tanısı konuldu. Aldığı üç kemoterapiye rağmen sonuç alamayan Değirmenci, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesine başvurdu. Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Pelin Aytan'ın tedavisine başladığı Değirmenci'ye uygun kök hücre bulunması için ilk olarak kardeşlerinden örnek alındı. Kardeşlerden alınan örnek olumlu sonuç vermeyince 3 kızından da örnek alındı. Değirmenci'nin, en büyük kızı Elif'ten alınan örneğin 'yarı uyumlu' olması üzerine tedaviye başlandı. Değirmenci'ye kızından alınan ilik nakledildi. 'KIZI UMUT OLDU' Tedavi sürecinde ilk 90 günün çok önemli olduğunu ve bu sürenin başarıyla atlatıldığını kaydeden Doç. Dr. Aytan, "Hastamız Akut Miyeloid Lösemi tanısı almıştı. Aylar süren kemoterapiler ve uzun kemoterapilere bağlı yatışlar sonrası tam yanıt durumundayken kızından kemik iliği nakli yaptık. Aslında bu bizim tercihimizde olan bir durum değil. Çünkü hastanın tam uyumlu akraba vericisi ya da tam uyumlu Türk kök vericisi bulunmamaktaydı. Bu nedenle alternatif bir nakil seçeneğimiz olan yarı uyumlu kemik iliği naklini yaptık. Bu yarı uyumlu bir nakil ve komplikasyonları tam uyumlu nakillere göre daha ağır olan ve süreci yönetmek de biraz sancılı. Ancak biz tüm ekibimizle birlikte hasta ve hasta yakınlarımızın da özverileriyle bugüne geldik. 90'ıncı günümüzü bitirmiş bulunuyoruz. Bu çok kolay olmadı. 90'ıncı günden sonra da takiplerimiz haftalık 10 günde bir, 15 günde bir, 20 günde bir devam edecek. Ama en azından içimiz şu an da biraz daha rahat. Hastamızın en son yapılan kemik iliği biyopsi değerlendirmesiyle tam uyumlu durumdadır" diye konuştu. 59 HASTAYA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ UYGULANDI Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise Onkoloji Hastanesi'nde Ayşe Değirmenci'nin tedavisinde olduğu gibi başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi. ÇOK MUTLUYUM' Kızından alınan nakille hayata tutunan Ayşe Değirmenci, mutluluğunu dile getirdi. Umutlarını yitirmişken kızının kendisine umut olduğunu kaydeden Değirmenci , "İlik nakli oldum. Büyük kızımınki yarım uyumlu oldu. Kızımdan bulunması iyi hissettirdi. Bulunmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Şu anda çok iyiyim, sonuç çok güzel" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:15 facebook

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