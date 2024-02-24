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        Doğal gaz tankeri köprüye sıkıştı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı. Olay, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya B. idaresindeki 34 DYY 874 plakalı doğal gaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:50
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        Doğal gaz tankeri köprüye sıkıştı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı. Olay, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya B. idaresindeki 34 DYY 874 plakalı doğal gaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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