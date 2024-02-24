Doğal gaz tankeri köprüye sıkıştı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı. Olay, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya B. idaresindeki 34 DYY 874 plakalı doğal gaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı. Olay, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya B. idaresindeki 34 DYY 874 plakalı doğal gaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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